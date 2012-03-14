Самоврядці хочуть вдосконалити антикорупційне законодавство

Постійна комісія обласної Ради з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян на чолі з Віталієм Мрачковським напрацювала кілька пропозицій до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Дані ініціативи голова комісії озвучив на засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 13 березня. Члени ради проголосували за те, щоб пропозиції комісії направити у Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

На думку авторів пропозицій, законодавці мають врахувати та внести як поправки до закону «Про засади запобігання і протидії корупції» такі моменти.

Перше – переглянути систему оцінки діяльності правоохоронних органів за кількісними показниками. Адже часто у гонитві за показниками правоохоронці складають протоколи про скоєння корупційних правопорушень без достатніх на те підстав.

Друга пропозиція – ініціювати перед Президентом України створення якісно нового спеціально уповноваженого органу, який би виявляв, розслідував та припиняв корупційні правопорушення. Міліція та прокуратура, на думку авторів, не може ефективно цим займатися, оскільки вони самі визнанні громадянами України найбільш корумпованими органами у державі.

Третє – передбачити у законі «Про засади запобігання і протидії корупції» відповідальність за незаконне звинувачення у корупції та виписати механізм компенсації моральних та матеріальних збитків «жертвам» звинувачення.

Голова обласної Ради підтримав розроблені комісією пропозиції та назвав роботу щодо запобігання та протидії корупції в області ефективною.

Крім того, головам районних рад та міським головам міст обласного значення Сергій Татусяк доручив напрацювати місцеві антикорупційні програми, на зразок обласної, яку обласна Рада затвердила у грудні минулого року.