Індія забезпечує вінничан ліками та спеціями

Зовнішньоторговельний оборот Вінниччини з Індією за 2011 рік склав 12.2 млн. дол. США.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Обсяги поставок експортної продукції підприємств Вінницької області до Індії порівняно з 2010 роком зросли на 37.5% і склали 11.6 млн. дол. США.

Обсяги імпортних надходжень скоротилися на 11.4% і склали лише 585 тис. дол. США.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становить 10.9 млн. дол. США

Основу структури експортних поставок до Індії складають жири та олії тваринного і рослинного походження(соняшникова олія — 95% у загальному обсязі), каолін, продукти тваринного походження.

Імпортуємо з Індії переважно продукти рослинного походження (приправи, спеції, імбир), мінеральні продукти, продукція хімічної ромисловості, текстиль та вироби з текстилю.