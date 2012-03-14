Калинівські податківці списали 116 тис. гривень чужих боргів

Прокуратурою Калинівського району організовано та проведено перевірки у Козятинській ОДПІ щодо додержання вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратура Калинівського району встановила числені порушення вимог податкового законодавства в роботі посадових осіб Козятинської ОДПІ.

Так, встановлено, що всупереч вимогам п. 11 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»податківцями не забезпечено подання до суду позову про стягнення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами за рахунок майна боржника одним із товариств з обмеженою відповідальністю.

Внаслідок цього податковий борг в сумі 115921 гривень в 2011 році було списано, як безнадійний.

Відтак, прокуратурою Калинівського району до Козятинської ОДПІ внесено два подання.

Наразі триває перевірка з приводу наявності в діях посадових осіб Козятинської ОДПІ ознак складу злочину, передбаченого ст. ст. 364, 367 КК України, щодо списання податкових боргів.