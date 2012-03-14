Митники виявили 250 пляшок "незаконного" коньяку
14:54, 14 березня 2012Вінниця
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Сусіди-молдовани ховали в особистих речах
Громадяни Молдови, збираючись у подорож, ніяк не відмовляться від бажання пригостити своїх „сусідів” – росіян, та й українців, спиртними напоями.
Тільки упродовж учорашнього дня прикордонники Могилів-Подільського загону разом з митниками виявляли 250 пляшок коньяку. Щоб уникнути прикордонно-митного контролю двоє громадян Молдови приховали товар в особистих речах та конструктивних особливостях двох рейсових автобусів, якими вони їхали із Кишенева в Москву.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Працівники пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач» коньяк марки «Квінт» вилучили. Сума оцінки конфіскату склала понад 20 тисяч гривень.
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