Митники виявили 250 пляшок "незаконного" коньяку

Громадяни Молдови, збираючись у подорож, ніяк не відмовляться від бажання пригостити своїх „сусідів” – росіян, та й українців, спиртними напоями.

Тільки упродовж учорашнього дня прикордонники Могилів-Подільського загону разом з митниками виявляли 250 пляшок коньяку. Щоб уникнути прикордонно-митного контролю двоє громадян Молдови приховали товар в особистих речах та конструктивних особливостях двох рейсових автобусів, якими вони їхали із Кишенева в Москву.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Працівники пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач» коньяк марки «Квінт» вилучили. Сума оцінки конфіскату склала понад 20 тисяч гривень.