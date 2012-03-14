Вінницькі волейболісти двічі здолали "Дніпро"

Вінницька чоловіча волейбольна команда вищої ліги ВНАУ (Національного аграрного університету) продовжує боротьбу за вихід до суперліги. Нагадаємо, вінницькі волейболісти вже здобували путівку до суперліги і рік у ній грали (сезон 2009/2010 років), але не втрималися і "вилетіли" з неї.

Як і раніше, переможець нинішньої вищої ліги одразу отримує путівку до суперліги. А команда, що посяде друге місце, отримує право на стикові матчі з сьомою командою суперліги.

Наразі ВНАУ йде на 2-у місці з відставання від лідера (команда м. Суми) на 4 очки. Фініш чемпіонату вже "не за горами", - лишилося 10 матчів. Тому кожна гра є дуже важливою.

У домашньому спорткомплексі СКА команда ВНАУ зустрілася с "Дніпром" (Дніпропетровськ). І в обох матчах перемогла, - 3:2 (20:25, 25:23, 26:24, 23:25, 15:12) та 3:0 (25:22, 25:18, 25:17). На жаль, за перемогу з мінімальним рахунком по партіях у перший день наша команда отримала замість 3 очок лише 2.

- Матчі з “Дніпром” були важкими, адже на них вплинув тягар відповідальності за результат. До того ж через травми не грали наші провідні гравці Пінчук та Сидоренко. Тим часом у команді Дніпропетровська грають 3 майстра спорту, які виступали і у суперлізі, – сказав головний тренер ВНАУ Сергій Саранчук. – Будемо й надалі боротися за золото вищої ліги. Для цього у першу чергу треба виграти обидва матчі у лідера з Сум.