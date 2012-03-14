Вінницькі волейболісти двічі здолали "Дніпро"
Боротьба за вихід до суперліги
Вінницька чоловіча волейбольна команда вищої ліги ВНАУ (Національного аграрного університету) продовжує боротьбу за вихід до суперліги. Нагадаємо, вінницькі волейболісти вже здобували путівку до суперліги і рік у ній грали (сезон 2009/2010 років), але не втрималися і "вилетіли" з неї.
Як і раніше, переможець нинішньої вищої ліги одразу отримує путівку до суперліги. А команда, що посяде друге місце, отримує право на стикові матчі з сьомою командою суперліги.
Наразі ВНАУ йде на 2-у місці з відставання від лідера (команда м. Суми) на 4 очки. Фініш чемпіонату вже "не за горами", - лишилося 10 матчів. Тому кожна гра є дуже важливою.
У домашньому спорткомплексі СКА команда ВНАУ зустрілася с "Дніпром" (Дніпропетровськ). І в обох матчах перемогла, - 3:2 (20:25, 25:23, 26:24, 23:25, 15:12) та 3:0 (25:22, 25:18, 25:17). На жаль, за перемогу з мінімальним рахунком по партіях у перший день наша команда отримала замість 3 очок лише 2.
- Матчі з “Дніпром” були важкими, адже на них вплинув тягар відповідальності за результат. До того ж через травми не грали наші провідні гравці Пінчук та Сидоренко. Тим часом у команді Дніпропетровська грають 3 майстра спорту, які виступали і у суперлізі, – сказав головний тренер ВНАУ Сергій Саранчук. – Будемо й надалі боротися за золото вищої ліги. Для цього у першу чергу треба виграти обидва матчі у лідера з Сум.