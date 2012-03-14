Стартував міський конкурс спортивних фотографій

З 15 березня по 15 серпня цього року у Вінниці проходитиме перший фотоконкурс «Спортивна Вінниця-2012».

Цій події була присвячена прес-конференція, яка відбулась у міській раді 14-го березня. На неї завітали організатори та партнери конкурсу – голова міського спорткомітету Сергій Краєвський, завідуюча сектором виставкової роботи обласного краєзнавчого музею Тетяна Журунова, заслужений художник України Володимир Козюк, представник фотостудії «Positiv Studio» Денис Дорош і керівник відділу маркетингу та реклами ТРЦ «Мегамолл».

За словами організаторів, що вік учасників конкурсу не обмежено. Конкурсні роботи (у форматі 20 на 30) в електронному вигляді до 15 серпня подаються до спорткомітету міської ради (6-й поверх, кабінети №№ 630, 631, тел. 59-52-93, 59-52-70). Фотографія має супроводжуватися назвою; також треба вказати свій вік, ім’я і прізвище. Кожен учасник може подати комісії не більше 10 власних робіт.

Роботи, відібрані комісією, будуть оформлені у фотовиставку. Вона демонструватиметься у «Мегамоллі», а також на вулицях міста під час святкувань Днів Вінниці і фізичної культури і спорту (відзначатимуться одночасно). А переможці конкурсу (серед робіт, які попередньо відбере комісія) визначатимуться шляхом Інтернет-голосування вінничан на сайті «Моя Вінниця» – з 16 серпня по 3 вересня. Вони отримають призи від спорткомітету, ТРЦ «Мегамолл», фотостудії «Positiv Studio», Володимира Козюка, ювелірного центру «Діадема» та фірми «Секвоя».