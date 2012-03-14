Голландці знову допомогли медицині гуманітаркою

Чергова гуманітарна допомога для Вінниччини надійшла від благодійної спілки «Надія Вінтерсвайк» з Нідерландів.



Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова під час засідання комісії з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації, яка відбулась 14 березня.

Вантаж надійшов на адресу благодійної спілки «Надія», від якої висунуто клопотання щодо визнання його гуманітарною допомогою.

Начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, заступник голови Комісії Олег Новіцький проінформував, що відповідно до листа про дарування від 03.03.2012 року вантаж загальною вагою 8614 кг на суму 44225 грн. складається з медичного обладнання, одягу для медперсоналу, меблів, перев’язочних матеріалів, постільної білизни та кухонного посуду.

В свою чергу представник громадської організації «Надія» зазначила, що гуманітарна допомога буде використовуватись для членів спілки «Надія», Мурованокуриловецької, Жмеринської, Піщанської та Томашпільської центральних районних лікарень, а також Вінницького обласного госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни без подальшого права його відчуження або продажу. Єдиною проблемою, за її словами, є відсутність відповідних складів та розмитнення вантажу, яке триває 4 місяці.

Олег Новіцький також проінформував членів комісії, що в якості гуманітарної допомоги для подальшої передачі інвалідам, які перебувають на черзі для забезпечення спецавтотранспортом надійшло 8 автомобілів з Німеччини та Молдови.

Членами комісії було одноголосно прийнято рішення щодо клопотання перед Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України щодо визнання вантажу з Нідерландів та 8 автомобілів гуманітарною допомогою.

Також під час засідання Любов Спірідонова дала доручення головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації розробити на 2012 рік план перевірок установ та організацій щодо цільового використання отриманої ними у попередні роки допомоги.

Слід зазначити, що гуманітарну допомогу для області окрім Нідерландів надають, США, Німеччина, та Англія. Переважно ця допомога надходить від релігійних громад(одяг, взуття, засоби гігієни) та громадських організацій(медичне обладнання, меблі, посуд, сільськогосподарська техніка).

За словами Любові Спірідонової, ця підтримка є досить доцільною і необхідною для Вінниччини, вона також подякувала благодійній спілці «Надія Вінтерсвайк» з Нідерландів за надіслану допомогу, адже вона завжди є високої якості і досить потрібною.