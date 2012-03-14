У Гайсині пограбовано банкомат

Скільки сотень тисяч дісталися грабіжниками - наразі з'ясовують експерти УМВС із представниками одного із найпотужніших банків України.

Про зухвале пограбування банкомату у Гайсині сьогодні повідомили у СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Поки про обставини та подробиці пограбування не повідомляють, адже підраховуються збитки. Очевидно одне – банкомат не був ні під зовнішньою, ні під спеціалізованою охороною.

Нагадаємо, що 25 січня цього року у місті Літині було пограбовано відділення «Райффазен банку Аваль». Злочинець, погрожуючи пістолетом, виніс 36 тисяч гривень.