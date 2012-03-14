У Гайсині пограбовано банкомат

16:04, 14 березня 2012
Вінниця
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Сотні тисяч гривень залишилися у злодіїв

Скільки сотень тисяч дісталися грабіжниками - наразі з'ясовують експерти УМВС  із представниками одного із найпотужніших банків України. 

Про зухвале пограбування  банкомату  у Гайсині сьогодні повідомили у СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Поки про обставини та подробиці пограбування не повідомляють, адже  підраховуються збитки. Очевидно одне – банкомат не був ні під зовнішньою, ні під спеціалізованою охороною.

Нагадаємо, що 25 січня цього року у місті Літині було пограбовано відділення «Райффазен банку Аваль». Злочинець, погрожуючи пістолетом, виніс 36 тисяч гривень.

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