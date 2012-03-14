У Вінниці офіційно культивуватимуть паркур

Для більшості вінничан слово «паркур» асоціюється з неповнолітніми безкештниками, які стрибають з одного даху будинка на інший з ризиком для життя, як це можна побачити у іноземних фільмах. Проте у Вінниці це заняття незабаром має здобути статус загальнодоступного та безпечного.

Під час прес-конференції голова міського спорткомітету Сергій Краєвський не мав заперечень проти розвитку паркуру у місті над Бугом, зазначивши, що це модний екстрим серед молоді. Водночас Сергій Станіславович зауважив, що паркур поки що в Україні не вважається видом спорту.

Про плани обладнати приміщення для занять паркуром оголосив керівник відділу маркетингу ТРЦ “Мегамолл” Антон Болотюк.

– Зазвичай любителі паркуру тренуються, наприклад, у лісах чи на закинутих заводах, – звернув увагу Антон Болотюк. – Але це досить ризиковано для здоров’я молодих людей. Тому ми й вирішили обладнати у торгівельному центрі спеціальне безпечне приміщення, де займатимуться усі бажаючі любителі паркуру. Облаштуємо там спеціальні перешкоди, стіни тощо. З часом плануємо проводити змагання.