Вінничанка побувала в Кенії в рамках міжнародних соціальних проектів

Оксана Неживенко - голова Молодіжного крила ГО "Вінничани у Києві", член МГО "Україна-Польща-Німеччина", радник Голови Вінницької обласної Ради, представник громадської молодіжної організації Чечельницького району здійснила поїздку до Кенії, познайомилась із адміністративно-територіальною структурою країни та соціальною інфраструктурою другого за величиною міста Момбаса, який є центром Прибережної провінції.

Досвід про міжнародні проекти соціальної дії було здобуто під час Міжнародної освітньої поїздки до Кенії у рамках участі в програмі Британської Ради "Активні громадяни" протягом 19-25 лютого 2012 року. Серед країн-представників були Великобританія, Боснія і Герцоговина, Україна, Індія, Пакистан, Ефіопія та Кенія.

Оксана Неживенко розповідає, що найбільше її зацікавило, як живеться молодим людям в Кенії. Школи там з невеликою кількістю учнів, проте у навчальному процесі активне місце посідає вивчення англійської мови. Також надзвичайно високої уваги приділяється екозберігаючим програмам, зокрема мова йде про поновлення популяції мангрових дерев.

Згідно із спостереженнями представників програми Британської Ради, в країні вкрай низький рівень розвитку громад, а діти по закінченні школи не бажають йти працювати.

До слова сказати, в програмі мали змогу взяти участь представники будь-якої молодіжної організації з Вінниччини. Проте головною умовою було вільне володіння англійською мовою, оскільки поїздка здійснювалася без перекладача. З Вінниччини у поїздці участь взяли троє молодих людей, вони 15 березня відвідають столичну конференцію, на якій підбиватимуться підсумки поїздки до Кенії.

За словами Оксани Неживенко, цей проект неодноразової дії, і доводячи власним прикладом, що для активних хлопців та дівчат немає нічого неможливого, вона закликала вінницьку молодь не бути байдужою та брати участь в різного роду заходах та освітніх поїздках.

