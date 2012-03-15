Олександр Куц підготував півсотні кандидатів наук в галузі спорту

Олександр Куц – доктор педагогічних наук, академік, професор кафедри спортивних ігор Вінницького державного педагогічного університету (ВДПУ). Під його керівництвом було підготовлено понад 50 кандидатів наук, (нинішніх фахівців різних вишів України) в галузі фізичної культури і спорту за такими напрямками: фізичне виховання молоді, фізична реабілітація, психофізична підготовка та самооборона.

Олександра Куца було нагороджено спортивними нагородами, присвоєні звання відмінника народної освіти України і Казахстану.

Олександр Сергійович народився 13 березня 1937 року в смт. Літин. На 75-річний ювілей науковця до великої лекційної зали ВДПУ зібрались його вихованці, колеги та студенти, дружина, дочка із онучкою з Москви і син з Ростова-на-Дону.

З теплими словами привітання виступили голова обласного відділення НОК України Федір Новік, голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський, гості з Донецька, Херсона, Івано-Франківська, Львова, Тиврова, директор і представники всіх кафедр інституту фізичного виховання і спорту ВДПУ. В заключному слові ювіляр подякував всім і пообіцяв подалі активно і плідно працювати.

