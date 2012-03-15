Сьогодні Всесвітній День захисту прав споживачів

Всесвітній День захисту прав споживачів - це одне із небагатьох свят, яке святкує увесь демократичний цивілізований світ. Разом з ним, вже двадцять перший рік, святкує і Україна. Цей день – щорічна нагода для підбиття підсумків, переоцінки та солідарності дій у міжнародному русі споживачів.



Досвід забезпечення якості продукції, який іноземні фірми накопичували десятиліттями, вітчизняні виробники набувають за лічені роки. І такі шалені темпи диктують, передусім, умови сьогодення.

Тому, з нагоди відзначення Всесвітнього дня захисту прав споживачів від імені обласної державної адміністрації і обласної ради ми щиро вітаємо усіх жителів Вінниччини – виробників і споживачів з цим святом!

Віримо, що вінничани й надалі обстоюватимуть свої законодавчо визначені права споживачів, надаватимуть перевагу якісним товарам і послугам, бо лише спільними зусиллями ми зможемо вирішити проблеми якості і конкурентоспроможності вітчизняної продукції по всьому ланцюжку від виробника до споживача.

Також висловлюємо вдячність усім працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, які чимало роблять для здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Бажаємо усім вам, шановні вінничани, міцної віри і впевненості у завтрашньому дні, достатку і благополуччя в родинах.