Податківці нарахували "гонщику" 2.4 мільйони несплачених податків

Співробітники податкової міліції Козятинської ОДПІ в одному з районів області на території обслуговування викрили підприємця, який торгував автомобілями, не сплачуючи податків.

Про це повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Оперативними заходами встановлено, що громадянин як фізична особа закуповував транспортні засоби за межами митного кордону України, розмитнював та реєстрував на власне ім’я, а згодом, знявши з обліку, реалізував на території України переважно через газетні оголошення та авторинки (на сьогодні податківцями встановлено та опитано близько 60 покупців у 14 регіонах держави).

При цьому він мав сплачувати обов’язковий податок із власників транспортних засобів.

Втім, як з’ясувала подальша перевірка, зловмисник не платив не лише даний податок, але й податок із доходів фізичних осіб. Загалом із реалізованих автомобілів (переважно це були недорогі легковики, мікроавтобуси, міні-вантажівки) сума несплачених податків сягнула понад 2,4 млн. грн.

Слідчими податкової міліції відносно зловмисника порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.