Офіс Бершадського держлісгоспу "захопив" канюк

Холодна зима та весняний голод дошкуляють птаству. Відтак, ті туляться до людський осель. Такі випадки останнім часом почастішали, - повідомляє прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Рятувати хижого птаха, зокрема, довелося інженеру Бершадського лісгоспу Леоніду Дарморозу. Знесиленого канюка звичайного (його ще називають мишоїдом) Леонід Станіславович побачив вранці на своєму обійсті, - той сидів біля курника на дровах.

Птах ніби чекав допомоги людини, спокійно дався в руки. В домівці його обігріли, він дуже швидко освоївся і безбоязно брав корм прямо з рук.

А в кабінетах адмінприміщення держлісгоспу канюк став зовсім своїм, героєм дня. Мабуть, зрозумів, що попав саме туди, де його врятують: до лісівників, людей небайдужих, справжніх любителів природи, які завжди готові прийти на допомогу тваринам, птахам, які потрапили в біду.

