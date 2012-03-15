У Вінниці обговорять, як нарізати виборчі округи

У понеділок, 19 березня, Громадський консорціум виборчих ініціатив у складі Комітету виборців України, ГМ “Опора”, УНЦПД та Лабораторії законодавчих ініціатив за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) проводе «Громадські обговорення визначення меж виборчих округів на виборах народних депутатів у Вінницькій області».

Про це УНІАН повідомив представник КВУ у Вінницькій області Вячеслав Телень.

До участі у громадському обговоренні запрошуються представники органів влади і місцевого самоврядування, представники політичних партій, працівники органів ведення державного реєстру виборців, колишні члени окружних виборчих комісій,громадські діячі, експерти, науковці, ЗМІ.

Зустрічвідбудеться у Конференц-залі “Панорама”, що у ТРК “Магіцентр”.

Початок заходу — об 11.00.