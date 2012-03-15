Наталя Добринська - чемпіонка світу з п'ятиборства
Новий Світовий рекорд
У турецькому Стамбулі пройшов чемпіонат світу із жіночого п’ятиборства у приміщенні.
Вінничанка Наталя Добринська, олімпійська чемпіонка-2008, фінішувала із новим світовим рекордом - 5013 очок. Друге місце посіла Джессіка Енніс (Великобританія) – 4965 очок, третє – Аустра Скуюте (Литва) – 4802 очка.
Зрозуміло, що цей результат Добринської відтепер є і рекордом України. Нагадаємо, що буквально місяць тому Наталя оновила попередній рекорд до 4880 пунктів.
Як повідомляє Інтернет-портал фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” Україна, сума, яку набрала Наталя у Стамбулі, вперше в історії легкої атлетики перевищила рубіж у 5000 очок. Попередній рекорд світу (4991 очко) належав Ірині Бєловій і був встановлений двадцять років тому в Берліні.
Довідка
Результати вінничанки на ЧС у Стамбулі:
– 60 метрів з бар’єрами - 8.38 секунди (1044 очок);
– стрибки у висоту - 1.84 м (1029);
– штовхання ядра - 16.51 м (962);
– стрибки у довжину - 6.57 м (1030);
– біг 800 метрів - 2:11.15 (9480).
Чемпіонку привітав Президент України Віктор Янукович. Глава держави побажав спортсменці здоров’я, наснаги та нових блискучих перемог на славу України.