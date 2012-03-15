До керівництва обласної ДПС можна "достукатись" електронкою



Персонально звернутись до перших осіб податкової служби області вінничани відтепер можуть через Інтернет. Електронні скриньки e-mail мають голова ДПС у області та усі її заступники.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

- Ми відкриті до спілкування із платниками податків, відтак, було вирішено відкрити свої електронні адреси для спілкування із вінниччанами. Сподіваюсь, нововведення буде корисним для обох сторін, - заявила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко.

Голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко - DPS.I.V.Zlenko@gmail.com

Перший заступник голови ДПС у області Володимир Ліщенко - VVLischenko@gmail.com

Перший заступник голови ДПС у області – начальник управління податкової міліції Андрій Таранов - DPS.А.V.Taranov@gmail.com

Заступник голови ДПС у області Геннадій Мазур - DPS.G.F.Mazur@gmail.com

Заступник голови ДПС у області Ілонна Заскіна - DPS.I.P.Zaskina@gmail.com

