Гайсинське нічне "казино" міліціянтам здали городяни

Підпільний гральний заклад виявили вчора працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю в місті Гайсин.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

В орендованому приміщенні, яке розташоване майже в центрі міста, було встановлено 10 гральних автоматів. Під час здійснення перевірки автомати працювали і в закладі перебували відвідувачі.

Як повідомив начальник Гайсинського райвідділу міліції Андрій Піхоцький, правоохоронці отримали оперативну інформацію від мешканців міста. Заклад був замаскований і працював виключно у нічний час. Адміністратором грального залу виявилася 20 – річна місцева жінка.

Наразі працівники міліції вилучили гральні автомати і за даним фактом порушили кримінальну справу за ч.1 ст.203 Кримінального кодексу. (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).

Законом України від 22.12.2010 р. № 2852-VI внесено зміни до Кримінального кодексу України з метою удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу. Так, Кримінальний кодекс доповнено ст. 203-2, відповідно до якої зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170000 до 850000 грн.).

Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, караються обмеженням волі на строк до 5 років.