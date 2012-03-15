На Вінниччині пересіватимуть 50 тисяч га озимих

Аграрії отримають гроші на пересів культур, які вимерзли у морозний січень, а ще додаткове насіння та паливо, – запевнив міністр АПК Микола Присяжнюк. Уряд обіцяє виділити 300 мільйонів гривень на компенсації тим господарствам, які взимку втратили найбільше посівних площ, і20 мільйонів на докупівлю зерна. Селяни в обіцянки про державну допомогу особливо не вірять. Переконуючи, якщо вже зараз самі не почнуть рятувати посіви, то за місяць доведеться не пересівати, а заново засівати тисячі гектарів. Лише на Вінниччині будуть по новому засівати близько 50 тисяч гектарів.

Найбільше від січневих морозів у регіоні постраждала пшениця та ріпак. Науковці продовжують досліджувати посіви. Остаточний вирок озимим культурам винесуть, коли з полів повністю зійде сніг.

Цьогорічний врожай дасться занадто важко для селян. Суха осінь та морозна зима знищили мільйони посівних площ. На Вінниччині, за попередніми підрахунками, доведеться пересівати майже 50 тисяч гектарів озимих культур. Найбільше від січневих морозів у регіоні постраждав ріпак. Культура тендітна, але стратегічна – кажуть в управлінні АПК. За останні роки ріпак виріс в ціні, і аби господарства не зазнали величезних збитків пусті поля варто засівати не менш рентабельними культурами.

- Для того, щоб ми в умовах 2012 року мали добрий врожай з гарними показниками, на нашу думку, це вже перевірено, є своєчасне живлення озимих колосових культур, це один із важливих факторів, - зазначає виконавчий директор Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Олександр Корнійчук.

Восени на один гектар посівів фермери витрачали майже дві тисячі гривень. Весною ціна зросте вдвічі. Окрім основних полів, будуть досівати і знищені культури. Не впадати у відчай закликають в профільному міністерстві. По усій державі пересівати мають близько 3 мільйонів гектарів, і гроші на компенсацію дадуть усім.

Начальник управління агропромислового комплексу Вінницької обласної держаної адміністрації Микола Неїлик: „Ми будемо пересівати більшість кукурудзою, тому що вал лише у минулому році мали 4 мільйона 200 тисяч, тільки за рахунок кукурудзи, ми будемо доводити площі посіву до 300 тисяч, також ми будемо збільшувати площі під сою та круп’яні культури – просо, гречка, овес».

