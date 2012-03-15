Вінничани зможуть привідкрити завісу архівів КДБ

Книгарня «Є» та мистецька агенція «Наш Формат» запрошують Вас на презентацію книжки Володимира В’ятровича «Історія з грифом «Секретно», яка відбудеться 19 березня. Початок – о 18:00.



Чому зраджували і чи зраджували? Чому ставали героями і чи справді ставали ними? Радянський Союз розпався чи був зруйнований? Відповіді на ці запитання десятиліттями ховали під грифами «Секретно».

Сьогодні історик Володимир В’ятрович, який на посаді директора архіву Служби безпеки України розсекретив архіви радянської спецслужби від ЧК до КГБ, розповідає про минуле України 1918-1991 років.

Книга написана у формі нарисів про різні аспекти роботи таємних органів і табірної системи СРСР-ГУЛАГу, про боротьбу українського визвольного руху на сході і заході країни, про унікальні долі священиків, котрі кинули виклик системі. Історик оприлюднює раніше не доступні справи, заведені «органами» на митців «Розстріляного відродження» та дисидентів; розкриває причини Чорнобильської катастрофи і розповідає про останні відчайдушні спроби чекістів врятувати Союз.

Читач ознайомиться з методами глобальних інформаційних воєн ХХ століття з участю спецслужб провідних держав, побачить механізми депортацій та нутрощі в’язничної системи, знайде внутрішні причини розпаду «тюрми народів». І, можливо, зможе для себе відповісти на запитання, поставлені вище...

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

