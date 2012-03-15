Міський Пенсійний фонд запроваджує "єдине вікно"

З лютого місяця 2012 року затверджено бюджет Пенсійного фонду України в місті Вінниці на 2012 рік. Доходна частина бюджету визначена в сумі 1 817 267 тис.грн., з яких 1 521 420 тис.грн. – власні надходження. За рахунок коштів Державного бюджету на фінансування пенсійної програми на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсії, призначених за різними пенсійними програмами, передбачено асигнування в сумі 269 339 тис.грн.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці Олена Корчака.

Вона також зазначила, що завдання щодо наповнення бюджету Фонду було й залишається одним з найголовніших у роботі пенсійної системи міста. Забезпечити своєчасну виплату пенсій жителям міста Вінниці дозволили власні надходження з усіх

джерел фінансування і станом на 01.03.2012 року, їх сума склала 462 486,1 тис. грн.

У зв’язку з введенням в дію Закону України від 08.07.2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на рахунки Пенсійного фонду міста надійшло 244 035,6 тис. грн., з яких частина на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування складає 213 534,3 тис. грн., або 87,5% від повного обсягу єдиного внеску, 30 501,3 тис. грн. – це кошти, які розподіляються на інші соціальні фонди. З початку року загальні надходження до бюджету міста порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшились на 14,2%.

Сьогодні управління Пенсійного фонду України в місті Вінниця обслуговує громадян на 5-ти територіях, але найближчим часом їх розташування та організація прийому відвідувачів Фонду зазнає конструктивних змін.

Планується впровадження прийому та обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна». З п’яти існуючих територій має залишитись три, по вул. Хмельницьке шосе, 7, 50-річчя Перемоги,7, Космонавтів, 30. На двох останніх, задля створення належних умов обслуговування буде переоснащено перші поверхи, де прийом громадян будуть здійснювати висококваліфіковані фахівці управління.

Завдяки комплексному обслуговуванню громадян весь спектр послуг зможуть отримати не лише люди пенсійного віку, яких в управлінні станом на 01.03.2012 налічується понад 90 тисяч, а й платники страхових внесків. Головна ідея проекту - зручність доступу усіх категорій громадян до необхідної інформації. Відтак, відвідувачі зможуть вирішити свої питання в одному місці в зручний для себе час.