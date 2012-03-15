Комунальний транспорт втратив на пільговиках 102.5 млн. гривень

Видатки міського бюджету на утримання комунального ранспорту у 2011 році склали 47.4 млн. гривень, що на 22% більше, ніж у 2010 році

Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

За словами п. Луценко, із загальної суми субвенції отриманої з Держбюджету у 2011 році, 4.0 млн. гривень спрямовано на відшкодування втрат від пільгового перевезення пасажирів у 2010 році .

Решта субвенції в розмірі 35.1 млн. гривень спрямована на відшкодування втрат у поточному році.

Відтак, при фактичних річних втратах комунального транспорту через здійснення пільговиків у розмірі 102.5 млн. грн. відшкодування з Держбюджету склало 31.1млн. гривень, або всього 30.3%.