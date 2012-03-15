«Студентська весна» стартувала спортивними змаганнями
Боулінг судили «Вінницькі Перці»
15 березня на базі ТРЦ «Мегамолл» стартував загальноміський міжвузівський фестиваль «Вінницька студентська весна», який проходить за підтримки міського голови Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, що протягом місяця, до 15-го квітня, команди вінницьких вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації демонструватимуть свої таланти та вміння у 6-и категоріях: КВН, вокал, хореографія, спорт, видовищна програма, захист соціального проекту.
На першому етапі представники 9 команд змагалися у боулігу, більярді і настільному тенісі. Окремо боролися хлопці та дівчата. Найбільше юнакам і дівчатам сподобалися змагання з боулінгу, які вони викликали бурхливі емоції вболівальників, особливо дівчат.
Гравців радувало, що у боулінг можна було пограти безкоштовно, а не за 120–180 гривень на годину (за доріжку залежно від часу та дня тижня), як платять звичайні відвідувачі. Хоча деякі команди підійшли до змагань відповідально, не вважаючи їх звичайною розвагою.
Наприклад, у Вінницькому національному медичному університеті сформували збірну, яка складалася з півсотні студентів. Причому заздалегідь було визначивши, хто представлятиме медиків у різних видах програми протягом всього фесту.
Поруч зі студентами кидали кулі і відомі вінничани, які входили до оргкомітету змагань. Наприклад, гравці телевізійної команди КВН «Вінницькі Перці». А голові міського спорткомітету Сергію Краєвському (майстру спорту з боксу) під бурхливі оплески вдалося вибити страйк (одним ударом – всі кеглі).
Керівник команди КВН «Вінницькі Перці» Олександр Теренчук судив змагання з боулінгу. Він звернув увагу, що кваліфікованих боулерів на «Студентській весні» можна було порахувати на пальцях.
– Сьогодні лише 3–4 учасники вибили страйки, – звернув увагу Олександр Теренчук. – Тому зрозуміло, що переважна більшість студентів дебютувала у боулінзі, чи не вперше спробувавши свої сили у цьому виді спорту. А ось серед більярдистів і тенісистів кваліфікованих гравців було чимало. Вони навіть приносили власний перевірений інвентар.