У Ладижині збудують сонячну електростанцію

“Наша Ряба” планує звести на дахах птахокомплексу поблизу міста Ладижин (Вінницька обл.) сонячну електростанції потужністю близько 100 МВт .

Як передає Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник енергоефективних проектів холдингу Олександр Домбровський журналістам у Києві в четвер.

"У Вінницькій області один з найвищих рівнів інсоляції в Україні... Ми вивчаємо питання будівництва потужної сонячної електростанції в Ладижині - на дахах наших курників і технологічних приміщень. Їх площа - близько 80 тис. квадратних метрів.", - сказав він.

За словами Домбровського, на сьогодні, термін окупності проекту все ще надто високий. "Як тільки він впишеться в 4,5-5 років - будемо будувати", - резюмував він.