Вінницька філармонія вітає колег із Хмельниччини

Приїдуть з гала-концертом

21 березня в приміщенні Вінницької обласної філармонії, ККЗ „Плеяда”, відбудеться ГАЛА-КОНЦЕРТ Хмельницької філармонії. Концерт відбудеться у рамках 75-го ювілейного концертного сезону “Майстри України вітають вінничан”. В гала-концерті візьмуть участь творчі колективи та солісти Хмельницької обласної філармонії, зокрема Український академічний козачий ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» - художній керівник та головний диригент–народний артист України, композитор, генерал-хорунжий УК Микола Балема; камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії - художній керівник і головний диригент Олександр Драган; ансамбль «Флаутандо»; народна артистка України Марія Ясіновська; заслужені артисти України Фатіма Чергіндзія, Наталія Молдован, Микола Довгальов, Людмила Голуб, Олександр Болгарчук; лауреати міжнародних конкурсів Анастасія Блик, Олена Леонова, Микола Корнутяк, Олексій Блащук, Михайло Сокальський. Квитки можна придбати у касі філармонії. Вартість квитків: 30, 50 грн.

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