21 березня об 11-30 у приміщенні Вінницької ОДА розпочнеться семінар «Містобудівне законодавство - теорія та практика»

Організатори - Конфедерація будівельників України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державна архітектурно-будівельна інспекція України за підтримки Вінницького будівельного Концерну «Поділля».

Участь у семінарі беруть представники Конфедерації будівельників України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Міністерства регіонального розвитку, влади області тощо. На семінарі говоритимуть про громадські слухання як елемент при обговоренні питань забудови, про реалізацію нового містобудівного законодавства, про плани ДАБІ України на 2012 рік. Також на заході обговорюватимуть особливості містобудівної документації, генплани,їх роль у містобудівній реформі, прийняття в експлуатацію будівельних об’єктів, говоритимуть про МАФи та тимчасові споруди. Закриття семінару о 17 годині.