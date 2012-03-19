Вінниця святкує 68-му весну визволення від фашистських загарбників

Наступного тижня у місті проходитиме святкування 68-ій річниці визволення Вінниці.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Зокрема, завтра, 20 березня, у загальноосвітніх школах, у закладах централізованої бібліотечної системи та дитячо-юнацьких спортивних школах обласного центру відбудетьсянизка заходів, приурочених пам’ятній даті.

Крім того, у кінотеатрі «Родина» за участю міського естрадно-духового оркестру «Він Бенд» для ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-визволителів та мешканців міста відбудеться святковий концерт «Весна визволення».

Наступного тижня вінничани матимуть нагоду вшанувати пам’ять тих, хто героїчно боровся за визволення Вінниччини від фашистських загарбників майже сім десятків років тому.

«Починаючи з 9:00 20 березня розпочнеться низка заходів, приурочених цій знаменній події, - говорить директор департаменту культури Вінницької міської ради Ірина Френкель. - У сквері Козицького буде організовано виставку «Вони визволяли Вінницю для нас», де будуть розміщенні фото військових подій та воїнів-визволителів. Опівдні у сквері Козицького усі бажаючі зможуть вшанувати пам’ять загиблих воїнів, поклавши квіти до Вічного вогню».

Крім того, за словами Ірини Френкель, о 12:30 в кінотеатрі «Родина» відбудеться святковий концерт «Весна визволення» за участю міського оркестру «Він Бенд», який підготував програму пісень на військово-патріотичну тематику.

У вінницьких школах та позашкільних закладах освіти проходитимуть різноманітні години спілкування, бесіди з історії Великої Вітчизняної війни, зокрема «Вінниця у полум’ї війни», «Визволення Вінниці» тощо. «Також проходитимуть «круглі столи» та цікаві семінари із фактами, які стосуються визволення Вінниці, - говорить начальник відділу виховання та позашкільної освіти департаменту освіти Вінницької міської ради Ірина Кравець. – Також для школярів буде організовано екскурсії до музеїв Бойової слави та обласного краєзнавчого музею, зустрічі із ветеранами Великої Вітчизняної війни тощо». Крім того, для учнівської молоді вихованці театральної студії «Мельпомена» Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва підготували виставу «Мужня вінничанка».

До Дня визволення Вінниці від фашистських загарбників проходитимуть і спортивні змагання серед вихованців МДЮСШ. А для маленьких вінничан у екскурсійному трамваї-кав’ярні відбудеться безкоштовна екскурсії «Бути гідним дідів-прадідів», під час якої малечі розказуватимуть про роки Другої світової війни та про цікаві факти з історії визволення Вінниці.

