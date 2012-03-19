"Автономи" закликали відправити "мажорів" на нари
09:13, 19 березня 2012Вінниця
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Акція на підтримку Оксани Макар
Вінницькі “автономи” у п'ятницю провели акцію на підтримку Оксани Макар, котру в Миколаєві згвалтували і намагалися спалити троє тамтешніх “мажорів”.
Так вінницька молодь висловила своє ставлення до спроб тамтешніх міліціянтів прикрити справу.
Учасники громадської організації “Автономний спротив” роздавали перехожим листівки з банківськими реквізитами, за якими можна перерахувати кошти на лікування Оксани, а також розгорнули плакати з гаслами “Сьогодні Оксана Макар — а завтра хто?”, а також “Мажорів — на нари!”
Вкотре свою справу зробили соцмережі, за допомогою яких автономам вдалося організувати акцію.
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