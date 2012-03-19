В ДТП загинула мама маленької дівчинки

16 березня у Літинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула молода жінка.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Трагедія сталась о 23.00 годині в смт. Літин неподалік автозаправки «Авіс».

За словами начальника Літинського РВ УМВС Олександра Короля, автомобіль «ВАЗ-21013», яким керував 23-річний житель с. Городище, рухався в напрямку центру Літина. На перехресті біля АЗС водій пригальмував, щоб пропустити зустрічний транспорт та заїхати на заправку.

У цей час за ним рухався автомобіль «Мерседес Бенс 230», керований 21-річним хмелиначнином. Водій “мерседеса” порушивв правила дорожнього руху і скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок ДТП пасажир пасажирка “жигулів” - 23-річна жителька с. Сосни загинула на місці. У жінки залишилась дитина віком 1 рік 3 місяці.

За ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» порушено кримінальну справу.