В ДТП загинула мама маленької дівчинки

09:23, 19 березня 2012
Вінниця
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Зіткнулись “ВАЗ” та “Мерседес”

16 березня у Літинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула молода жінка.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Трагедія сталась о 23.00 годині в смт. Літин неподалік автозаправки  «Авіс».

За словами начальника Літинського РВ УМВС Олександра Короля, автомобіль «ВАЗ-21013», яким керував  23-річний житель с. Городище, рухався в напрямку центру Літина. На перехресті біля АЗС водій пригальмував, щоб пропустити зустрічний транспорт та заїхати на заправку.

У цей час за ним рухався автомобіль «Мерседес Бенс 230», керований 21-річним хмелиначнином. Водій “мерседеса” порушивв правила дорожнього руху і скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок ДТП пасажир пасажирка “жигулів” -  23-річна жителька с. Сосни загинула на місці. У жінки залишилась дитина віком 1 рік 3 місяці.

За ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» порушено кримінальну справу.

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