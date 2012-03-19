Рятувальники переконували рибалок не шукати пригод на льоду

Співробітники Територіального управління МНС України у Вінницькій області провели рейдову перевірку місць зимової риболовлі в обласному центрі.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Усіх рибалок, яких в суботу застали на Вишенському озері та річці Південний Буг бпроіструктувалищодо необхідності дотримання правил безпечної поведінки на льоду. Їм також були роздані листівки з рекомендаціями, як поводитись на кризі та що робити у випадку, якщо людина провалилася під лід.

Крім цього, місцевим жителям та рибалкам рятувальники продемонстрували декілька способів порятунку потерпілого, що опинився у крижаній воді. Водолази також показали, як проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Усі заходи були орієнтовані на попередження випадків загибелі людей на воді та спрямованні на усвідомлення громадянами небезпеки, яку приховує тонкий лід навесні.

Рятувальники Вінниччини також занепокоєні тим фактом, що багато рибалок щодня виходять на тонку кригу водойм й при цьому не дбають про особисту безпеку. Число людей, які перебувають на кризі акваторій у м.Вінниці, поступово збільшується – особливо у вихідні дні.

Товщина льоду у руслі річки Південний Буг нині становить 15-30 сантиметрів. У прибережній зоні мають місце промоїни до 5 сантиметрів. Але із прогнозованим підвищенням температури до 18 градусів тепла розпочнеться інтенсивне танення льоду.