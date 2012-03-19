«Жмеринську весну» виграли вінницькі майстри

17-18 березня на базі Будинку науки і техніки Жмеринки пройшов третій відкритий шаховий турнір «Жмеринська весна–2012», присвячений річниці звільнення міста від німецько-фашистських загарбників.

Фестиваль отримав статус всеукраїнського, адже на нього завітали не лише спортсмени з багатьох міст і районів Вінниччини, але й Київської, Одеської і Житомирської областей. Залучити сильних спортсменів вдалося завдяки патронату Жмеринської міської ради і міського голови Зіновія Трахтенберга, який особисто вручав грошові призи, медалі і Кубки під час урочистого закриття.

На старт турніру вийшли 67 учасників, серед яких були два міжнародні майстри, майстер спорту України та понад два десятки кандидатів у майстри. Але боротьбу за лідерство вели в основному два майстри спорту з міста над Бугом – молодий Вадим Трегубов та досвідчений Микола Боднар, директор ДЮСШ 6 Вінницького міського спорткомітету, минулорічний переможець «Жмеринської весни». В очній зустрічі вони розійшлись миром, але менше очок у поєдинках з іншими суперниками втратив Вадим Трегубов, який й став переможцем турніру.

Друге місце посів Микола Боднар, третє – кандидат у майстри спорту Афлатун Мамедов (Одеська область). Організатори передбачили низку головних призів та ще кілька додаткових – ветеранам, дітям, місцевим шахістам. Зокрема, перший приз серед шахістів Жмеринки отримав кандидат у майстри спорту Анатолій Ходюк, голова районної шахової федерації та головний «мотор» щодо проведення всіх місцевих змагань.

– Сподіваємось, що з кожним роком географія та чисельність учасників турніру будуть розширюватись. Для цього ми плануємо запропонувати включити «Жмеринську весну» до офіційного календаря змагань Федерації шахів України, – підсумував Зіновій Трахтенберг.