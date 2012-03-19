Чиновниця за хабар віддала в оренду центр дозвілля під базар

Прокурором Вінницької області порушено кримінальну справу відносно голови однієї із районних рад Вінницької області за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання та отримання хабара в розмірі 8 000 грн. за укладення договору оренди приміщення в одному із комунальних підприємств.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.



Встановлено, що посадовець вимагала і отримала від приватного підприємця кошти в сумі 8 тис. грн. за надання дозволу на оренду частини приміщення в районному Центрі Дозвілля для проведення ярмарки промислових товарів у вихідні дні.

Відповідно до установчих документів цей центр є спільною власністю територіальних громад району і за погодженням з районною радою може здавати в оренду приміщення та майно.

Посадовця з отриманими грошовими коштами в сумі 8 тис. грн. було викрито і затримано.

Кримінальна справа прийнята до провадження слідчим СВ прокуратури Вінницької області, у справі створено слідчо-оперативну групу, проводяться допити свідків, призначені експертизи, виконуються інші слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об'єктивне дослідження обставин злочину.