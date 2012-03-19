Подолянку знову "розвели" телефонні шахраї

Ввечері 16 березня до Чечельницького райвідділу міліції з заявою звернулась 56-річна непрацююча жителька смт. Чечельник.

Жінка повідомила, що о 14.45 годині цього ж дня невідомий чоловік зателефонував на мобільний телефон і повідомив, що її 33-річний син скоїв ДТП у м. Вінниці та для позитивного вирішення питання потрібно перерахувати гроші в сумі 10 тисяч гривень на рахунок з чечельницького відділення одного з банків.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, залякана матір повірила та перерахувала названу суму на вказаний рахунок.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.»