На 35-рінччя Вінницької ЦБС бібліотекарі підуть в люди

Вінницькій міській Централізованій бібліотечній системі цьогоріч виповнюється 35 років.

Про це повідомив директор закладу культури “Вінницька міська централізована бібліотечна система” Володимир Малінін.

За словами посадовця, урочистості з нагоди свята відбудуться 27 березня у приміщенні Центральної міської бібліотеки ім. І. Бевза.

Наразі Вінницька міська ЦБС має 19 структурних підрозділів, у яких працює 80 штатних працівників. Бібліотечний фонд нараховує 1.327 млн. примірників книжок.

Аби йти в ногу з часом, вінницькі біліотекарі мають намір комп'ютеризувати книгозбірні, а також домогтися, аби в кожному із закладів відвідувачі мали безкоштовний доступ до мережі Інтернет та електронних каталогів.

А ще планують іти в люди, - у рамках “мистецьких вихідних” проводити “виносну” популяризацію книг у дворах вінницьких багатоповерхівок.

