«Нива» розтрощила хмільницьке «Динамо»

17 березня вінницька «Нива» приймала на власній спортивній базі друголігове «Динамо» з Хмельницького.

Гра розпочалась дуже динамічно і вже на старті команди встигли розмінятись декількома гострими атаками. З середини першого тайму «Нива» майже повністю заволоділа ініціативою і видавала атаку за атакою, що і призвело до двох забитих голів у виконанні Юрія Глушка.

Другий тайм розпочався більш спокійно, але вінницькі гравці ініціативу не віддали і продовжували час від часу штурмувати ворота гостей, результатом чого став третій гол. Його автором став Влад Волошинський, який вийшов у другій половині зустрічі на заміну замість Юрія Глушка. Отже, розгромна перемога «Ниви» – 3:0!

Оновлена вінницька «Нива», форсуючи підготовку до сезону, провела вже 7 матчів за три тижні. У цих іграх вінничани 5 разів здобули перемогу, а також по разу зіграли внічию і програли. Різниця забитих-пропущених голів в цих іграх складає 12:2 в нашу користь. Кращим бомбардиром товариських матчів став Глушко, який забив три м’ячі, по два рази в воротах суперника відзначилися Волошинський і Горецький.