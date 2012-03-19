Лідер комуністів наполягає на введенні смертної кари в Україні

Смертна кара повинна бути в Україні. На цьому виді страти наполягає народний депутат Петро Симоненко. У Вінниці під час зустрічі з працівниками ряду підприємств, головний комуніст наголосив, таке покарання убезпечить людей від величезної кількості злочинів. Симоненко переконує – відмінна смертної кари спричинила збільшення важких вбивств у 50 разів більше, ніж це було 20 років тому. Лідер комуністичної партії ще з 2011 року наполягає на знятті мораторію. Петро Симоненко переконує: зловживати смертними вироками ніхто не збирається, але є такі злочини, що вражають своєю жорстокістю та вимагають суворого покарання. Як приклад, назвав трагічну історію у Миколаєві, яка сколихнула усю країну. Народний депутат знову вимагатиме від своїх колег внести доповнення до 115 статті Кримінального кодексу – за вбивство з обтяжуючими обставинами, які підлягають під застосування страти.

- Життя вимагає захистити життя простих людей і повернутись до використання смертної кари, - говорить лідер комуністів. – Зрозуміло, що в суспільстві є різні думки щодо смертної кари, і дуже часто звучать аргументи проти через те, що судам не довіряють, правоохоронній системі, але сьогодні треба ввести цей процес і ввести в Кримінальний кодекс відповідальність через смертну кару.



