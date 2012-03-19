На вивезення з території області простроченої хімії виділять 45 млн. гривень

Однією з найгостріших природоохоронних проблем області залишаються 2 тис. тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються на території Вінниччини. Причому, лише 10% цих отрутохімікатів мають господаря.

Про це повідомив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області Володимир Крисько.

За словами посадовця, у січні 2012 року на вимогу Мінекології України під керівництвом Держуправління було проведено чергову інвентаризацію непридатних хімічних засобів захисту рослин.

Володимир Крисько прогнозує, що до кінця поточного року всі прострочені пестициди з території області буде вивезено.

- Наразі готується угода між Мінекології, облдержадміністрацією та Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області про виділення більш як 35 млн. гривень з Держбюджету на ліквідацію всіх 2000 тонн прострочених пестицидів, у томі числі і з Джуринського могильника. У 2012 році ми постараємося усіх їх з Вінниччини вивезти. Йдеться про співфінансування з обласного і Державного бюджетів, тому загалом ми очікуємо виділення 45 млн. гривень на реалізацію цієї програми, - сказав Володимир Крисько.

Довідка. У 2011 році за кошти державного, а частково — обласного фондів охорони навколишнього природного середовища вивезено на знищення 138 тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин.