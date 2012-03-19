У Вінниці пройшли змагання майбутніх інженерів

Наприкінці минулого тижня на базі Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) відбулись незвичні змагання. Здібностями і конструкторським талантом мірялись студенти цього вишу – майбутні інженери. Засновником і головним організатором конкурсу виступила Міжнародна студентська організація «BEST», яка об’єднує низку провідних європейських технічних університетів.

6 команд змагалися у дизайнерському конкурсі, інші 6 – виконували аналітичні завдання. Як пояснив один з організаторів заходу Назар Старушок, більша кількість команд не дозволяється правилами європейських інженерних змагань. Молоді конструктори створювали оригінальні мультфільми, картонні будинки з освітленням і сигналізацією (з наданих журі елементів), складали план дій у надзвичайних ситуаціях (наприклад, під час землетрусу) тощо.

У підсумку в категорії «аналітичне завдання» перемогла команда «EBEC» (це англійська абревіатура інженерних змагань). У конкурсі дизайнерів першою стала збірна під назвою «I love Optimus Prime» (головний герой відомого мультфільму «Трансформери»). Обидві вони - зі студентів різних курсів та навіть різних інститутів ВНТУ, що не заборонялося.

– Дві найкращі команди ВНТУ у квітні поїдуть до Києва, на всеукраїнський етап інженерних змагань. А вже його переможці отримають путівку на європейських фінал у Загребі (Хорватія), – повідомив президент Вінницького осередку Міжнародної студентської організація «BEST» Андрій Колесник. – До речі, у Києві у кожній з двох категорій будуть змагатися лише по 4 команди – окрім вінничан і господарів, це будуть ще збірні Львова і Запоріжжя, які входять до організації «BEST».