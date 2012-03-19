Назаров домігся арешту майна і рахунків “RIA”

Ухвалу про це виніс Замостянський районний суд Вінниці.

Окрім грошових коштів на рахунках, що належать ТзОВ «Видавництво «RІА» (видавець щотижневих газет «20хвилин» та «RІА»), суд арештував також рухоме та нерухоме майно видавця найпопулярніших вінницьких газет.

Як пояснюється в ухвалі, суд вжив зазначені заходи у рамках розгляду позову про захист честі і гідності місцевого бізнесмена Назарова Е.А. Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Як повідомив журналісту газети «Експрес» представник видавця Олександр Човган, банк виконав рішення суду, розрахункові рахунки ТзОВ «Видавництво «RІА» заарештовані.

Приводом для позову та судової ухвали послужила публікація газети «20 хвилин», побудована на повідомленні міліції, де йшлося про махінації з кредитними коштами, до яких начебто причетний місцевий бізнесмен Назаров.