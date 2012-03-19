Пенсіонера витягли з ями із промисловими відходами

Нещасний випадок стався 16 березня близько 20:00 у м. Погребище на вулиці Київській. 68-річного місцевого мешканця, що перебував у ямі з промисловими відходами й потребував допомоги, виявив перехожий.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Літній чоловік не міг самотужки вибратись на поверхню, адже, як стало відомо пізніше, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Свідок події впізнав потерпілого й зателефонував його дружині, яка у свою чергу й викликала рятувальників.

За лічені хвилини чоловіка визволили з пастки та передали лікарям швидкої допомоги. Медики, оглянувши старенького, ніяких ушкоджень не виявили та доставили його по місцю проживання.