Пенсіонера витягли з ями із промисловими відходами
15:05, 19 березня 2012Вінниця
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Хильнув зайвого
Нещасний випадок стався 16 березня близько 20:00 у м. Погребище на вулиці Київській. 68-річного місцевого мешканця, що перебував у ямі з промисловими відходами й потребував допомоги, виявив перехожий.
Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.
Літній чоловік не міг самотужки вибратись на поверхню, адже, як стало відомо пізніше, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Свідок події впізнав потерпілого й зателефонував його дружині, яка у свою чергу й викликала рятувальників.
За лічені хвилини чоловіка визволили з пастки та передали лікарям швидкої допомоги. Медики, оглянувши старенького, ніяких ушкоджень не виявили та доставили його по місцю проживання.
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