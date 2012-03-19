Двох учасників розбійного нападу на літню жінку затримали

На Вінниччині працівники міліції затримали групу чоловіків, які вчинили розбійний напад на пенсіонерку.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

13 березня до чергової частини Липовецького райвідділу міліції звернулася 64-річна пенсіонерка з повідомленням про те, що о пів на сьому годину ранку, двоє невідомих чоловіків вчинили на неї розбійний напад та викрали гроші в сумі 600 гривень.

Коли до літньої жінки постукали у двері, вона навіть не здогадувалася, що стане жертвою зловмисників. На порозі стояли двоє чоловіків, один з яких звернувся до неї по імені. Як тільки жінка відчинила двері, зловмисники накинулися на неї та дерев’яною палицею завдали їй кілька ударів в область обличчя, зв’язали, та погрожуючи зброєю, почали вимагати гроші.

Зрозумівши, що опиратися не має сенсу, літня жінка вказала нелюдам, де в неї схованка з грошима.

Заволодівши грошима, зловмисники втеклибудинку своєї жертви, залишивши її зв’язаною. Жінка спромоглася дістатися до стаціонарного телефону та звернулась до міліції.

Завдяки небайдужим громадянам, які бачили неподалік будинку потерпілої автомобіль «Деу», працівники міліції вийшли на слід зловмисників. Ними виявилися 32 та 45-річні вінничани. До злочину затримані готувалися заздалегідь, але їх жертвою мали стати люди з іншого району. Напасти на них зловмисники не наважилися – будинок знаходився у людному місці, тому вони вирішили їхати далі,в пошуках іншої жертви.

Як повідомив начальник Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області Василь Фіногенов, стало відомо, що до скоєння даного злочину причетні троє осіб. Зараз двоє підозрюваних затримані. Ще один - перебуває у розшуку.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України – «Розбій, поєднаний з проникненням у житло», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.