Вінницькою "швидкою” вже керує Олександр Шиш

Новим головним лікарем Вінницької міської станції швидкої медичної допомоги став Олександр Шиш.

Про це повідомив веб-ресурс “Моя Вінниця”.

Згідно з розпорядженням Володимира Гройсмана, на посаду головного лікаря Вінницької міської станції швидкої медичної допомоги з 15 березня призначено Олександра Володимировича Шиша.

Нового очільника ВМСШМД колективу представила директор департаменту охорони здоров’я міської ради Людмила Грабович.

Строковий контракт з Олександром Шишом укладено терміном на один рік.

До цього Олександр Шиш займав посаду заступника головного лікаря з організаційно методичної роботи Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Довідка. Олександра Володимировича Шиш — навчався у ВНМУ ім. М. Пирогова, за фахом лікар-інфікціоніст, має першу кваліфікаційну категорію з терапії і організації охорони здоров’я. Працював терапевтом у Вінницьких міських клінічних лікарнях №1, 4, 2 і з 2003 року - у Міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. На адміністративній роботі - з 1999 року.