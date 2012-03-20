Директор «ГОСТЕВІЇ» стріляв у Школу

Директор відомого вінницького розважального комплексу «Гостевія» стріляв у льотчика, батька п’яти дітей. Останнього із важкими пораненнями – госпіталізовано. Причина конфлікту – малина.

Внаслідок з’ясування стосунків між двома сусідами – військовим пенсіонером та солідним підприємцем - проникаючі поранення гумовими кулями отримав 56-річний Микола ШКОЛА, колишній пілот цивільної авіації, а зараз пенсіонер і приватний підприємець.

Поранений нині перебуває в хірургічному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Лікарі кажуть, що стан важкості середній.

Що сталося, потерпілий Микола ШКОЛА розповів кореспонденту «УНАН-Вінниччина».

- Я працював у садку. У дворі Гладьків була жінка (їхня домогосподарка, чи хто вона в них), яка завжди прибирає. Я сказав, що в мене в дворі недопалки з їхнього боку. Вона відповіла, що в них ніхто не палить. Потім проходила донька Олега ГЛАДЬКА, років шістнадцяти. Неодноразово всі бачили, як вона купує цигарки в магазині. Я зробив дівчині зауваження, щоб не кидала нам у двір недопалки, на що вона відповіла, що не курить. Десь через годину, приблизно о 14-й, на «Мерседесі» приїхав сусід Олег ГЛАДЬКО з дружиною. Сказав, що в них ніхто не палить і ніхто не кидав до нас недопалки. А я ще сказав, що сніг, який падає з їхнього даху, поламав нашу малину. Він погодився, але порадив пересадити. Я кажу: «Чого ж я маю пересаджувати?» Були погрози: «Ти бомжара, я тебе вб’ю, пристрілю, будеш працювати на мене, в мене все куплено». Потім він вийшов з машини, схопив мене за плече і вдарив по обличчю. Я кажу: «Чого руки розпускаєш?!» Він сідає в машину, бере пістолет. Коли він цілився, я почав втікати. Перший постріл був у спину, другий в плече, третій влучив десь в будинок… У мене на плечі глибока рана, на спині трохи менша. Коли приїхала швидка, то з рани вилазило м’ясо і виштовхало одну кулю. (Микола ШКОЛА показує рани і кулю).

Розповідь продовжує дружина потерпілого Тетяна ШКОЛА

- Ми проживаємо на вулиці Анастасії Медвідь у приватному секторі, будинок належить нашій сім’ї з 1955 року. У 2005 р. у нас з’явився новий сусід – Олег Степанович Гладько, який на даний момент є власником готельного комплексу «Гостевія». При подальшій побудові його будинку ми випадково дізналися, що наша земля віддана йому в оренду і через два тижні вже мала відбутися приватизація нашої ділянки...»

За словами Тетяни ШКОЛИ, судова тяганина з сусідом у них триває з 2005 року, зараз позов проти ГЛАДЬКА теж перебуває у Верховному Суді, а в 2008 році проти сусіда і його матері за підробку документів була порушена кримінальна справа, яка не просувається, але й не закрита.

«Через це, - каже дружина потерпілого, - у нас неодноразово були конфлікти, були погрози: «Я вас знищу»... Ми свою ділянку відсудили, також ГЛАДЬКО судиться з заводом «Аналог», з яким межує його земельна ділянка. Кажуть, завод вже теж виграв суд.

Вчора мій чоловік у садку підрізав дерева, я в цей час була в будинку, розмовляла по телефону і підійшла до вікна. Дивлюся: заходить до нас Олег ГЛАДЬКО. Я не знала, що чоловік зробив зауваження його доньці. Бачу: підіймається його рука, і в руці пістолет. Почула три постріли. В будинок залетів чоловік з криком: «Викликай швидку!». Я зрозуміла, що стрілянина. У чоловіка зі спини і з руки тече кров. Одразу викликали «швидку» і міліцію. «Швидка» надала першу допомогу, після чого чоловіка одразу госпіталізували. В лікарні прооперували, дістали гумові кулі. Рани дуже глибокі. При нас міліція опитувала двох сусідів, які бачили, як Олег ГЛАДЬКО сідав в машину з пістолетом. На виклик прибуло, як на диво, дуже багато міліції. Сусіди, кажуть, більше 7 машин...»

«У нас п’ятеро дітей, ми боїмося за них, - каже подружжя Школів. - Ми б хотіли, щоб порушили кримінальну справу і щоб сусід відповідав перед законом. Поки що статус потерпілого нам не надали. Сказали, що все вирішить дільничний…»

У центрі громадських зв’язків УМВС України у Вінницькій області цю ситуацію коментують УНІАНу лаконічно – «проводиться перевірка». Відомо єдине, що ця справа знаходиться під контролем слідчого управління області. Отримати коментар від Олега Гладька нам не вдалося, адже його не було на підприємстві, але ми готові оприлюднити його позицію з приводу інциденту.

