Обсяг перевезень вантажів на Вінниччині зріс на 20%

За січень–лютий 2012р. транспортом області перевезено 2043,8 тис.т вантажів, що на 20,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Вантажооборот становив 3613,9 млн.ткм, що на 3,9% більше від обсягу січня–лютого 2011р. Вантажооборот залізничного транспорту збільшився також на 3,9%, а автомобільного транспорту – на 1,9%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–лютим 2011р. збільшилися майже на третину (на 32,6%), у т.ч. цементу (у 2,7 раза), кам’яного вугілля та будівельних матеріалів (у 2,0 раза), зерна та продуктів перемолу (в 1,6 раза), хімічних та мінеральних добрив (на 14,5%), нафти та нафтопродуктів (на 3,0%).

Зменшення відбулось по відправленню брухту чорних металів (у 2,2 раза), лісових вантажів (на 31,4%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2012р. перевезено 488,5 тис.т вантажів, що на 7,1% менше обсягу перевезень вантажів у січні–лютому 2011р., виконано вантажооборот в обсязі 128,5 млн.ткм, який збільшився на 1,9%.

