Санаторію ім. Коцюбинського повернули землю

Ленінським районним судом у м. Вінниці задоволено позов прокуратури Вінницької області щодо визнання протиправними та скасування окремих пунктів рішення сесії міськради «Про вилучення земельної ділянки площею 11 290 квадратних метрів у ДП «Дитячий санаторій ім. М.М.Коцюбинського».

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Забезпечено участь у розгляді справи за позовом прокуратури Вінницької області в інтересах держави в особі Держкомзему до Вінницької міської ради про визнання протиправними та скасування окремих пунктів рішення сесії міськради «Про вилучення земельної ділянки площею 11 290 квадратних метрів у ДП «Дитячий санаторій ім. М.М.Коцюбинського», затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок у власність і оренду.