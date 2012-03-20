Прокуратура призупинила незаконне випалювання вугілля

За втручання прокуратури Вінницької області призупинено незаконну діяльність суб'єктів підприємництва по випалюванню деревного вугілля у Немирівському, Іллінецькому, Гайсинському та Жмеринському районах.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

За наслідками розгляду адміністративних матеріалів за ст. 164 КУпАП Немирівським та Гайсинським районними судами конфісковано в дохід держави незаконно виготовлену продукцію (12 тонн вугілля) та засоби виробництва (9 ретордів) у двох приватних підприємців.

Враховуючи, що однією з причин, які сприяли вчиненню зазначених порушень закону, є відсутність контролю з боку органів держтехногенбезпеки у цій сфері, прокуратурою Вінницької області начальнику головного управління внесено подання.



