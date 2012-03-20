У Вінниці в сміттєбаку знайшли артилерійський снаряд

Вчора, 19 березня, по телефону спецлінії «102» до Ленінського райвідділу міліції міста Вінниці надійшло повідомлення від 63-річного вінничанина про те, що він у сміттєбаку по вул. Збишка виявив металевий предмет зовні схожий на артилерійський снаряд.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Близько 14.00 години чоловік пішов викидати сміття та виявив небезпечну знахідку. Після цього він одразу зателефонував до міліції та МНС. Прибувши на зазначене місце, працівники спецслужб у одному з сміттєбаків дійсно виявили артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни калібру 76 мм.

Працівники зазначених спецслужб вжили усі необхідні заходи по охороні та знешкодженню виявленої небезпечної знахідки за межами міста.