У Вінниці в сміттєбаку знайшли артилерійський снаряд

11:31, 20 березня 2012
Вінниця
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Відлуння війни

Вчора, 19 березня, по телефону спецлінії «102» до Ленінського райвідділу міліції міста Вінниці надійшло повідомлення від 63-річного вінничанина про те, що він у сміттєбаку по вул. Збишка виявив металевий предмет зовні схожий на артилерійський снаряд.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Близько 14.00 години чоловік пішов викидати сміття та виявив небезпечну знахідку. Після цього він одразу зателефонував до міліції та МНС. Прибувши на зазначене місце, працівники спецслужб у одному з сміттєбаків дійсно виявили артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни калібру 76 мм.

Працівники зазначених спецслужб вжили усі необхідні заходи по охороні та знешкодженню виявленої небезпечної знахідки за межами міста.

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