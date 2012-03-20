Податківці практикували суддів оформляти декларації

Податківці Вінниччини провели семінар на тему „Декларування доходів” для працівників Господарського суду області.

Начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПС області Олег Мартинюк наголосив на тому, що з 13 лютого форму Податкової декларації про майновий стан та доходи з додатками змінено відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 03.02.2012 №84, а також звернув увагу на випадки обов’язкової та добровільної подачі такої Декларації.

Про це повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Крім того, було проведено практичне заняття із заповнення Додатка 7 та самої декларації – при реалізації права на податкову знижку. Заступник начальника відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області Лариса Павлюк роз’яснила особливості проведення спеціальної перевірки кандидатів на зайняття посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема щодо необхідності направлення запитів на проведення перевірки за місцем податкової адреси кандидата на зайняття посади.

Насамкінець податківці наголосили, що подати декларацію до податкової необхідно до 1 травня поточного року, а в разі використання права на податкову знижку – до 31 грудня 2012 року.

Податківці попросили суддів не зволікати з деклараціями і нагадали, що спеціалісти надають безкоштовно бланк декларації та всі необхідні консультації щодо її заповнення.