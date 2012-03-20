15-річний вінницький юнак стартує на чоловічому чемпіонаті Європи

Сьогодні, 20 березня, у Пловдиві (Болгарія) відбудеться 1-й тур чемпіонату Європи з шахів серед чоловіків. Змагання проводяться за швейцарською системою у 11 турів.

На старт вийшли 350 шахістів з 39 країн. У числі учасників 180 міжнародних гросмейстерів, з яких 15 мають рейтинг вище 2700 (супергросмейстери).

Під прапором України виступлять 15 шахістів. Серед них і наймолодший гросмейстер світу – 15-річний вінничанин Ілля Нижник (рейтинг – 2585, 111-й серед учасників шахового Євро).

Перші 23 учасники отримують право виступати в наступному Кубку світу. Останній тур чемпіонату Європи відбудеться 31 березня.