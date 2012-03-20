Згадаймо Богуна!

Книгарня «Є» запрошує Вас на дискусію «Іван Богун на перетині історії та історій», яка відбудеться 21 березня. Початок – о 18:00.



Постать Івана Богуна увібрала в себе не тільки лицарську шляхетність та неабиякий військовий хист, але й численні легенди та історії. Саме у світлі цих історій козацький полковник є чи не найпозитивнішим героєм доби Козаччини. Крім того, пам’ять про героїчну оборону Вінниці підносить його до пантеону символів Поділля.

Та все ж навіть після появи пам’ятних знаків та проведення численних вшанувань цієї видатної події ми не можемо з упевненістю стверджувати, де вона відбулася. Що варто знати, а над чим варто сумніватися? Де закінчується реальність і починається легенда? І хто він такий – полковник вінницький? На ці запитання спробують дати відповіді учасники дискусії, що відбудеться в рамках історичного клубу «ХроноТоп».

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

